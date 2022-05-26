У РФ відкрито говорять, що Україною не обмежаться: виступ Зеленського перед Сеймом Латвії

Травень, 26 в 15:02

Президент України Володимир Зеленський виступив перед сеймом Латвії через відеозв’язок. Спершу він подякував Латвії за ту допомогу, яку отримала Україна, зокрема і від звичайних людей.

— Ви сприймаєте нашу боротьбу за свободу, як свою власну. Це дійсно так, бо зараз вирішується доля усіх нас, усіх європейців. Саме силою, зброєю у війні, яку розпочала Росія проти України. Визначається те, що домінуватиме в Європі протягом найближчих десятиліть. Або це буде справедливість для кожного народу або РФ вдасться зробити знову головними словами для різних народів слова окупація та депортація.

Він подякував за рішучість, з якою Латвія стала на бік справедливості. Зокрема, у 18 вечора 23 лютого в Україну прибули Stinger з Латвії. Зеленський додав, що поки багато хто шукав відмовки, Латвія була серед тих, хто діяв. Президент також подякував за те, що країна прихистила українських біженців.

Зеленський наголосив, що зараз є ті, хто вважає, що не всі народи мають значення. Вони вважають, що про якийсь народ можна просто забути, щоб просто “зберегти ілюзований спокій”. За словами Зеленського, для таких людей “спокій ціною інших – це нормально”.

Зараз дивляться

— У минулому ця неповага до тих чи інших народів призводила до страшних та підступних змов та пактів, які позбавляли державності, руйнували кордони та розпалювали апетит до війни. Мільйони людей загинули через це, а життя цілих поколінь було отруєне. Здавалося, що Європа та західний світ зробили висновки. Але зараз ми чуємо, що треба віддати Росії те, що вона хоче.

Зеленський наголосив, що наразі дехто цілком серйозно веде розмови про те, щоб провести “якісь обмежувальні лінії по тілу суверенної держави, щоб нібито умиротворити агресора”. І нібито потрібні поступки за рахунок держави, на яку напали, щоб “агресор милостиво зупинився”.

— А що тоді буде, коли Росія піде проти держав, який має менший потенціал оборони, ніж Україна? У Росії відкрито говорять про те, що Україною не обмежаться, їм потрібні й інші держави – Балтії, Польща та інші країни Європи. Саме тому ми повинні відновити повну повагу до базових цінностей на нашому континенті та боротися за принцип: Кожен народ має значення.

Президент дорікнув, що у Європі досі не працює принцип поваги до кожного народу, адже у ЄС є ще ті, хто досі сумнівається, чи давати Україні статус кандидата на членство. Зеленський наголосив на необхідності погодження шостого пакету санкцій проти Росії, включно із нафтовим ембарго. Він також висловив впевненість, що одного дня російські військові злочинці постануть перед судом.