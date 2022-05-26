В Офісі президента задумалися над переосмисленням існування Конституційного суду

Травень, 26 в 16:00

Україна потребує нової судової реформи із переосмисленням необхідності Конституційного суду. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

— Конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим порівняно із будь-яким іншим державним органом. Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування КСУ, – сказав він.

За словами Смирнова, в Офісі президента сподіваються отримати відповідь на запитання, який саме має бути вигляд у реформованого КСУ, від конституціоналістів, котрі зараз активно беруть участь у раді відновлення країни.

Останнім часом Конституційний суд в Україні здобув сумнівну та скандальну славу. 15 травня у судді КСУ Олександра Тупицького завершився термін повноважень. А його самого бачили за кордоном під час воєнного стану. У грудні 2021 року Тупицький потрапив під санкції Держдепу США.

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19 травня на спеціальному засіданні Конституційного суду України склала присягу нова суддя КСУ Оксана Грищук.