Травень, 26 в 19:47

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну чимало пенсіонерів змушені були покинути свої домівки. Однак держава продовжує виплачувати пенсії.

Отримати гроші можна й за новими адресами проживання. Як переадресувати пенсію, субсидію та соціальні виплати, які отримували на Укрпошті, дізнавалися Факти ICTV.

Кому виплачують пенсію

ВПО можуть скористатися спеціальним механізмом централізованого нарахування й виплати соцдопомоги. Для цього послуговуються Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

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Уже виплатили пенсії жителям Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Київської областей. Міністерство перераховує гроші в Ощадбанк, а банк в свою чергу, нараховує на картки клієнтам.

Грошовий переказ замість відділення Укрпошти можна отримати у відділеннях Ощадбанку.

Слід прийти з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) в банк і оформити отримання пенсії упродовж 60 днів.

Як переадресувати пенсію, субсидію та соцвиплати

Зверніть увагу, що послуга переадресації можлива лише для клієнтів, які отримують виплати через Укрпошту.

Переадресувати можна не лише пенсій, а й субсидію та соцвиплати. Але на кожну з них потрібно оформити окрему заявку:

перейдіть на сайт Укрпошти та знайдіть Заявку на переадресацію

оберіть вид виплати на яку хочете змінити адресу;

вкажіть особисті та контактні дані – П.І.П, номер телефону, серія та номер паспорту;

напишіть адресу поштового відділення, де раніше отримували гроші;

Далі користувачам пропонують два варіанти переадресації. Пріоритетним є адресний переказ у відділенні.

Для немобільних груп населення, які не можуть добратися до відділення, діє адресний переказ з доставкою додому, але його потрібно буде почекати.

Здійснити переадресацію можна і по телефону. Варто лише зателефонувати до контакт-центру Укрпошти та вказати нову адресу для доставки виплат.

Як і у випадку з онлайн-заявою, потрібно зазначити персональні та паспортні дані отримувача, стару та нову адреси доставки й номер телефону.