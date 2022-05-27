Бійці К-2 54 ОМБр показали, як знищують російських “туристів” у Мар’їнці

Травень, 27 в 19:07

54 окрема механізована бригада ЗСУ показала, як нищить російських окупантів на околицях міста Мар’їнка Донецької області.

– Хочемо показати вам ще одні мандри “туристів”, які заблукали на безлюдних вулицях на околицях міста Мар’їнка Донецької області, – зазначили у К2 54 ОМБр.

Окупанти цього рази прибули з тягачем та на автомобілях, але потрапили на ділянку, на якій бійці з розвідувальної групи К2 саме проводили “ремонтні роботи”.

– Після зустрічі з ремонтними роботами машини туристів, як завжди, виходять з ладу, – додали у К2 54 ОМБр.