Білорусь біля держкордону з Україною розгорнула маневрову групу РЕБ – Генштаб

Травень, 27 в 19:32

Безпосередньо поблизу державного кордону з Україною у Гомельській області розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу ЗС Білорусі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні 27 травня.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Повідомляється, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник вживає заходів з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки.

Зараз дивляться

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати займані позиції та не допустити подальше просування українських підрозділів до державного кордону. На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того, російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.

На Харківщині російські загарбники, щоб покращити логістичне забезпечення, пробують відновити пошкоджену залізницю. Окупанти залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська із спецтехнікою та обладнанням для ремонту.

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, штурмовали у районах Щедрищевого, Борівського і Тошківки. Там тривають бойові дії. На Бахмутському напрямку ворог штурмував в районах Комишувахи, Берестового, Білогорівки, але успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Пісків та Мар’їнки. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та недопущенні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. А також здійснив невдалу спробу штурмових дій в районі Любомирівки.

Ворог перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню. На Херсонщині винищувачем МіГ-29 Повітряних сил ЗС України збито ворожий винищувач Су-35.

Кораблі ЧФ РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.