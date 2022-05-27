Містам Черкащини передали два десятки нових автомобілів швидкої допомоги – Тимошенко

Травень, 27 в 10:52

До Черкаської області прибули 20 автомобілів швидкої допомоги в рамках урядової програми розвитку роботи екстреної медичної допомоги. Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, автомобілі швидкої розподілені таким чином: 7 машин залишаться в обласному центрі, інші розійдуться по районах. По одній швидкій отримали медики Золотоноші, Чорнобаю, Звенигородки, Тального, Шполи, Христинівки, Жашкова, Городища і Відділу реагування на надзвичайні ситуації та виїзної консультативної допомоги. По два автомобілі – бригади екстреної допомоги Сміли та Умані.

– Українці мають отримувати швидку і якісну допомогу, особливо в цих складних умовах. Ми працюємо, аби ніхто не почувався покинутим, і дякуємо медикам за їхню складну і таку важливу для нас всіх роботу, – підкреслив заступник керівника ОП.

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Нагадаємо, як раніше повідомив Тимошенко, у 305 деокупованих населених пунктах поновили роботу заклади медицини.