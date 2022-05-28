Ми хотіли “бендерів” повернути: ГУР показало розмову жительки Мелітополя та військового РФ

Травень, 27 в 21:29

Українська розвідка опублікувала запис розмови жительки тимчасово окупованого Мелітополя та військового РФ. У розмові жінка зазначає, що всі чекають на повернення української влади.

Вона зазначила, що у її знайомої російські окупанти забрали базу відпочинку.

– На базу відпочинку зайшли 20 з лишком БТРів, – заявила жителька окупованого Мелітополя.

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Жінка зазначила, що нині у Кирилівці знову активізують партизани.

– Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи, – наголосила жителька міста.

Жінка згадує, що за української влади нічого подібного не було.

– Там кажуть за наших “бендерів”. А ми б хотіли тих “бендерів” сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав, – додала жінка у розмові з російським військовим.