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Факти / Україна / Суспільство

На Донеччині знищено командний пункт окупантів – Арестович

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Потребує перевірки
На Донеччині знищено командний пункт окупантів – Арестович
Фото: Офіс президента

На Донеччині українські військові знищили командний пункт окупантів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

– У Донецькій області, надійшла щойно інформація, накрили передовий командний пункт із понад 20 російських старших офіцерів, будівля знищена трохи більш ніж повністю, – зазначив Арестович.

Також він натякнув на успішну контратаку ЗСУ на Херсонському напрямку, яка проводилася за підтримки авіації. До речі, саме там українські винищувачі збили російський Су-35.

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Загалом, за його словами, ситуація на фронті непогана, адже за сьогодні було збито кілька повітряних цілей (К52, Мі-8, Су-35). Ба більше, російським загарбникам не вдалося просунутися на важливих напрямках.

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