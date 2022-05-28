Травень, 27 в 22:17

У Харківській області українські десантники знищили російський бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

– Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 Алігатор, – розповіли у Командуванні.

Там додали, що ворожий вертоліт українські військові збили з переносного зенітно-ракетного комплексу Перун.

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Загалом на рахунку бійців ДШВ ЗС України це вже 67 повітряних цілей.