На Харківщині знищено російський Ка-52 Алігатор ударом Перуна
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У Харківській області українські десантники знищили російський бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор.
Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
– Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 Алігатор, – розповіли у Командуванні.
Там додали, що ворожий вертоліт українські військові збили з переносного зенітно-ракетного комплексу Перун.
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Загалом на рахунку бійців ДШВ ЗС України це вже 67 повітряних цілей.