Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Харківщині знищено російський Ка-52 Алігатор ударом Перуна

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
На Харківщині знищено російський Ка-52 Алігатор ударом Перуна
Фото: Depositphotos

У Харківській області українські десантники знищили російський бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

– Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 Алігатор, – розповіли у Командуванні.

Там додали, що ворожий вертоліт українські військові збили з переносного зенітно-ракетного комплексу Перун.

Зараз дивляться

Загалом на рахунку бійців ДШВ ЗС України це вже 67 повітряних цілей.

Читайте
На Херсонщині український винищувач збив російський Су-35

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка