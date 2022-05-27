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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині український винищувач збив російський Су-35

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
На Херсонщині український винищувач збив російський Су-35

У Херсонській області український винищувач збив російський Су-35, яким вихваляються у РФ.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Російський винищувач полював за літаками української штурмової авіації.

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– 27 травня близько 14.00 години винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам! – наголосили у Повітряних силах України.

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