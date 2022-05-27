У Львові підняли тарифи на проїзд в автобусах з 2 червня – нова ціна

Травень, 27 в 14:41

Виконком Львівської міськради на засіданні 27 травня вирішив підняти вартість проїзду в автобусах з 10 до 15 грн. Новий тариф почне діяти з наступного четверга, 2 червня.

Це компромісне рішення, оскільки перевізники у своїх зверненнях вимагали більше 20 грн, погрожуючи, що не вийдуть на маршрути.

– Все тому, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона – майже 60 грн, – йдеться у повідомленні міськради.

Водночас тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах не зміниться. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільговиків.

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Рішення скоригувати тариф на проїзд в автобусах ухвалили через зростання цін на пальне та його дефіцит.

У Дрогобичі 15 грн за проїзд пасажири платять вже два тижні, у Полтаві ініціюють підняття тарифу до 25 грн.

У Києві проїзд у приватних маршрутках з 21 травня подорожчав до 12-15 грн.

Джерело: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада