У Львові підняли тарифи на проїзд в автобусах з 2 червня – нова ціна
Виконком Львівської міськради на засіданні 27 травня вирішив підняти вартість проїзду в автобусах з 10 до 15 грн. Новий тариф почне діяти з наступного четверга, 2 червня.
Це компромісне рішення, оскільки перевізники у своїх зверненнях вимагали більше 20 грн, погрожуючи, що не вийдуть на маршрути.
– Все тому, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона – майже 60 грн, – йдеться у повідомленні міськради.
Водночас тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах не зміниться. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільговиків.
Рішення скоригувати тариф на проїзд в автобусах ухвалили через зростання цін на пальне та його дефіцит.
У Дрогобичі 15 грн за проїзд пасажири платять вже два тижні, у Полтаві ініціюють підняття тарифу до 25 грн.
У Києві проїзд у приватних маршрутках з 21 травня подорожчав до 12-15 грн.
Джерело: Львівська міськрада
Фото: Львівська міськрада