Травень, 27 в 19:22

Мінреінтеграції наказом №75 від 27 травня 2022 року оновило перелік громад в районах проведення бойових дій чи під тимчасовою окупацією, мешканці яких зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зможуть отримувати відповідні соціальні виплати.

До нього додалися вісім громад Сумської області.

Станом на 27 травня до переліку входять громади в семи областях:

Дніпропетровська – 6 громад; Донецька – 66 громад; Запорізька – 61 громада; Луганська – 37 громад; Миколаївська – 21 громада; Харківська – 51 громада; Херсонська – 49 громад: Сумська – 8 громад.

Повний перелік громад для виплат ВПО – нижче

Перелік громад ВПО by MariaStepaniuk on Scribd

Зараз дивляться

ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави. Проте не забувайте, що перелік громад регулярно оновлюється.

З 1 травня Мінсоцполітики скасувало виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Тобто допомогу отримуватимуть лише ті ВПО, які жили на територіях, де тривають бойові дії, і вони не можуть повернутися додому, а також ті, у кого пошкоджене майно.