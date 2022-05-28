Зеленський – студентам Стенфорду: Ваше покоління може допомогти у відбудові України

Травень, 27 в 23:01

Президент України Володимир Зеленський виступив перед студентами та професорським складом Стенфордського університету (США). Для українського лідера це вже другий виступ у Стенфорді.

– З вересня минулого року, коли я вперше був у Стенфорді під час візиту до Сполучених Штатів, дуже багато змінилося. Але, з іншого боку, дуже багато залишилося таким, як раніше. Як я тоді й казав, Україна – це країна, де можливо все. Так і було. Але тепер усьому світу відомо, що в Україні можливо навіть те, про що інші багато років просто боялися подумати, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна знищила міф про надзвичайну потужність російської армії.

Зараз дивляться

– Зараз Росія намагається окупувати всю державу. Але ми відчуваємо в собі достатньо сил, щоб думати про майбутнє України, яка є й буде відкритою для світу, – додав український президент.