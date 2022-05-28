Фейкова допомога від ООН: шахраї створили підроблений сайт українського фонду
Шахраї створили фейкову сторінку сайту українського благодійного фонду Допомагати просто, через який пропонують нібито отримати грошову допомогу від Організації об’єднаних націй. Українці почали отримувати повідомлення з посиланням на несправжній онлайн-ресурс фонду.
За даними Центру протидії дезінформації, українці почали отримувати SMS-повідомлення із таким текстом:
– Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity, – йдеться у повідомленні.
У повідомленні є посилання на імітовану сторінку допомоги, оформлену як сайт фонду Допомагати просто від Приватбанку. Шахраї на фейковому сайті навіть розмістили реферальні посилання на справжній благодійний сайт Приватбанку, що вводить в оману абонентів.
У ЦПД наголосили, що Приватбанк не робить розсилку із закликом оформлювати грошову допомогу від ООН, а офіційна онлайн-адреса сайту Допомагати просто – blago.privatbank.ua.
На сайті фонду є лише активна кнопка Пожертвувати, а не отримати гроші. Фонд не вимагає надати логін та пароль від особистого кабінету Privat24 та не надає допомогу коштами, проте закуповує обладнання та оплачує послуги.