Фейкова допомога від ООН: шахраї створили підроблений сайт українського фонду

Травень, 28 в 16:05

Шахраї створили фейкову сторінку сайту українського благодійного фонду Допомагати просто, через який пропонують нібито отримати грошову допомогу від Організації об’єднаних націй. Українці почали отримувати повідомлення з посиланням на несправжній онлайн-ресурс фонду.

За даними Центру протидії дезінформації, українці почали отримувати SMS-повідомлення із таким текстом:

– Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні є посилання на імітовану сторінку допомоги, оформлену як сайт фонду Допомагати просто від Приватбанку. Шахраї на фейковому сайті навіть розмістили реферальні посилання на справжній благодійний сайт Приватбанку, що вводить в оману абонентів.

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У ЦПД наголосили, що Приватбанк не робить розсилку із закликом оформлювати грошову допомогу від ООН, а офіційна онлайн-адреса сайту Допомагати просто – blago.privatbank.ua.

На сайті фонду є лише активна кнопка Пожертвувати, а не отримати гроші. Фонд не вимагає надати логін та пароль від особистого кабінету Privat24 та не надає допомогу коштами, проте закуповує обладнання та оплачує послуги.