Ми стали свідками того, як танк РФ розстріляв автобус з мирними жителями – герой України

Травень, 28 в 20:11

Командир батальйону 95 ОДШб та герой України Євгеній Шаматалюк захищає Україну з 2014 року – після початку збройної агресії Росії. Він продовжує боронити державу з початку березня 2022 року на Ізюмському напрямку, який залишається одним із найгарячіших.

За його словами, ворог у цій місцевості використовує все наявне озброєння – піхоту, бойові машини, танки, артилерію, вогнеметні системи, зокрема, ТОС Буратино та Солнцепек. До того ж російська армія активно застосовує авіацію, проте зараз її стало набагато менше завдяки роботі української протиповітряної оборони.

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– Боїться ворог і нашої артилерії. Противник має великі втрати, але здійснює активну ротацію та підтягує резерви. Кількість підрозділів, які штурмують наші позиції, я вже навіть не можу перерахувати, тому що вони постійно змінюються. Після невдалих спроб вони дезертирують, відмовляються виконувати накази, або їх відводять десь в тили для перекомплектації, – розповів український захисник.

Полонені російські солдати розповіли, що командири ставлять перед ними певні завдання. Мовляв, якщо Збройні сили РФ захоплять українське село або місто, тоді їх змінюють іншими військовими, а ті повертаються на територію Росії. Український захисник переконаний, що солдати РФ настільки деморалізовані, що їх можна лише так підняти до бою.

Герой України з сильним жалем розповів про звірства, які вчиняє російська армія проти мирних жителів. За його словами, він став свідком, коли російський танк розстріляв автобус з людьми, які евакуювалися з Ізюму.

– Не передати словами відчуття, коли бачиш жінок, дітей, літніх людей, які просто хочуть врятуватись від війни, а їх вбивають. Ким треба бути, щоб просто розстрілювати мирних людей?! Ми намагались надавати допомогу, прикривати людей, здійснювали евакуацію з автобуса, забирали під обстрілами, надавали свою техніку, вивозили їх у безпечне місце, – згадав командир батальйону.

За його словами, українські захисники завжди намагаються здійснити евакуацію мирних жителів і навіть наполягають на її необхідності. На його думку, стало б легше звільняти тимчасово окуповані території від ворога, якби жителі одразу їхали до безпечніших міст України. Тоді постраждалих з-поміж українців могло б бути набагато менше.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ