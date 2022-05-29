Справжні переговори можливі, якщо РФ відмовиться від лицемірства – Подоляк

Травень, 28 в 22:00

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів з РФ, проте нині вони не можливі.

– Україна відмовляється від переговорів, – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська, – заявив Подоляк.

Також він наголосив, що поки переговорами з боку України займається спеціальна делегація на фронті.

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– До тих пір переговори веде окрема делегація на лінії фронту, – додав радник Офісу президента.