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Факти / Україна / Суспільство

Справжні переговори можливі, якщо РФ відмовиться від лицемірства – Подоляк

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів з РФ, проте нині вони не можливі.

– Україна відмовляється від переговорів, – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська, – заявив Подоляк.

Також він наголосив, що поки переговорами з боку України займається спеціальна делегація на фронті.

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– До тих пір переговори веде окрема делегація на лінії фронту, – додав радник Офісу президента.

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