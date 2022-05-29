Справжні переговори можливі, якщо РФ відмовиться від лицемірства – Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів з РФ, проте нині вони не можливі.
– Україна відмовляється від переговорів, – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська, – заявив Подоляк.
Також він наголосив, що поки переговорами з боку України займається спеціальна делегація на фронті.
– До тих пір переговори веде окрема делегація на лінії фронту, – додав радник Офісу президента.
«???????? відмовляється від переговорів», – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо ???????? відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська. До тих пір переговори веде окрема «делегація» на лінії фронту.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2022