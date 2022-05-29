Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових – Шмигаль

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Кількість постраждалих мирних жителів внаслідок повномасштабної збройного вторгнення країни-агресора Росії щонайменше вдесятеро перевищує жертви серед українських захисників. Це свідчить про те, що РФ воює саме з цивільним населенням України.

У цьому переконаний прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. На його думку, військова агресія Росії спрямована на простих місцевих жителів, які не хотіли війни в Україні.

Зараз дивляться

– Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія та Росія воюють із громадянським населенням України, а не з нашими Збройними силами, – наголосив він.

Повномасштабна війна в Україні триває понад 95 днів. Весь цей час Росія обстрілює артилерією, снарядами, ракетами українські міста та селища, вбиває мирних жителів, знущається з наших дітей, а російські військові ґвалтують українок.

Весь цивільний світ вважає, що це насильство має припинитися. Президент країни-агресора має дістати поразку та оголосити про виведення російських військ з території України.

Джерело: BBC Україна
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка