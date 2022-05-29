Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових – Шмигаль

Травень, 29 в 17:59

Кількість постраждалих мирних жителів внаслідок повномасштабної збройного вторгнення країни-агресора Росії щонайменше вдесятеро перевищує жертви серед українських захисників. Це свідчить про те, що РФ воює саме з цивільним населенням України.

У цьому переконаний прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. На його думку, військова агресія Росії спрямована на простих місцевих жителів, які не хотіли війни в Україні.

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– Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія та Росія воюють із громадянським населенням України, а не з нашими Збройними силами, – наголосив він.

Повномасштабна війна в Україні триває понад 95 днів. Весь цей час Росія обстрілює артилерією, снарядами, ракетами українські міста та селища, вбиває мирних жителів, знущається з наших дітей, а російські військові ґвалтують українок.

Весь цивільний світ вважає, що це насильство має припинитися. Президент країни-агресора має дістати поразку та оголосити про виведення російських військ з території України.