Не беріть російські паспорти: Верещук закликала українців виїжджати з окупованих територій

Травень, 29 в 23:36

Повномасштабна війна в Україні може тривати довше, ніж попередньо очікувалось, та бути кривавішою, ніж спочатку уявляли. Проте Україна боротиметься на свої території та відвоює свою землю.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що не потрібно залишатися на тимчасово окупованих територіях та закликала українців не брати російські паспорти.

– Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікувалось. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо, ми її відвоюємо. Можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли. Після 24 лютого життя всіх українців змінилося. Особливо це стосується тих, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях. Їм зараз дуже непросто. Багато хто з них зараз має ухвалювати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей, – наголосила Верещук.

Як міністр, вона порадила громадянам шукати можливості та шляхи, щоб переїхати на підконтрольну Україні територію, тому що першочергово це буде безпечно для мирних жителів та українських дітей.

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