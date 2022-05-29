Присвячено чотирьом містам України: звернення президента Зеленського

Травень, 29 в 20:31

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до громадян. Він присвятив його чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу.

– А через них – усій нашій державі, усім нашим містам і громадам, – наголосив глава країни.

Найголовніше зі звернення

Глава держави Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки України на Харківщині Романа Дудіна.

Зараз дивляться

– Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України Харківської області за те, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви — правоохоронці з’ясують, — сказав президент у відеозверненні.

Внаслідок російських ударів у Сєвєродонецьку зруйнована вже вся критична інфраструктура міста, а близько 90% будинків пошкоджені. Понад 2/3 житлового фонду міста повністю зруйновано, а звʼязку немає.

– Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупантів. Я вдячний кожному і кожній, хто тримає оборону. Та єдність, яку побачив на власні очі сьогодні у Харкові. Той героїзм, який проявляють щоденно наші воїни на Донбасі. Та рішучість, яка є у Кривому Розі. Ось це – наш шлях, щоб в усій Україні, як і раніше, завжди відчувався спокій життя. І щоб завжди панували усмішки, а не гуркіт артилерії, – наголосив Зеленський.

Він побажав усім містам і громадам нашої України, щоб час до перемоги ставав коротшим. Глава держави переконаний, що для цього має працювати кожен українець.

– Бажаю киянам і киянкам обовʼязково памʼятати, чого коштував захист столиці. Памʼятати, скільки життів віддано. Війна ще не завершилась.

Президент України додав, що 222 учасників бойових дій відзначені державними нагородами.