У Краматорську відновили електропостачання – мер Гончаренко

Травень, 29 в 21:16

У Краматорську з’явилося світлопостачання. Після ворожих обстрілів фахівці полагодили дроти та відновили електропостачання на території міста.

Міський глава Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що робота ще продовжується, однак у будинках уже з’являється світло.

– Електропостачання відновлено. Дякую усім бригадам за титанічні зусилля, – наголосив мер Краматорська.

Вдень стало відомо про відключення електрики на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти залишилися без електрики.

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Через знеструмлення Бахмутського та Краматорського районів 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 осіб на шахті Центральній та троє людей на шахті Торецькій.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що фахівці вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню. Причини та наслідки знеструмлення ще уточнюються.

Джерело: Краматорська міська рада