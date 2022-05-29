Травень, 29 в 12:39

В Україні деяким внутрішньо переміщеним особам скасують соцвиплати.

Про це в ефірі телемарафону розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які мешкають у зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.

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Виплати отримуватимуть і ті, у кого пошкоджені будинки.

– Від травня виплати будуть отримувати особи, які проживають в зоні бойових дій та не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня, – сказала вона.

Раніше в Мінсоцполітики повідомили, що в Україні не будуть обмежувати кількість отримувачів додаткової до державної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.