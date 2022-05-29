ЗСУ ліквідували командира парашутно-десантної роти Росії Вигуляра

Травень, 29 в 16:10

Збройні сили України ліквідували командира парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії, капітана Олександра Вигуляра.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що ще три місяці тому Вигуляр під містом Вязьма разом зі своєю ротою реконструював Вяземську повітрянодесантну операцію (перша масштабна повітрянодесантна операція під час німецько-радянської війни, проведена радянськими військами у 1942 році, – Ред.).

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Але там додають, що “під час зустрічі з українськими воїнами це йому не допомогло”.

Також сьогодні стало відомо про ліквідацію співробітника пресслужби Міноборони РФ полковника Володимира Іванова. Він загинув на території України ще 25 березня.

Видання Медіазона зазначило, що першим про смерть Іванова повідомив співробітник ВДТРК Євген Поддубний, водночас він не надав жодної інформації про місце служби загиблого.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ