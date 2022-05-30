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Факти / Україна / Суспільство

Можемо контратакувати Херсон з двох напрямків та оточити криворізьке угруповання – Жданов

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
війна в Україні
Фото: Depositphotos

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував наступ українських сил оборони на Херсонщину, а також заяви західних експертів, що цей наступ “може зламати плани росіян щодо повноцінної окупації регіону. 

Зі свого боку Жданов назвав цей наступ “важливою спробою контрнаступальних дій”. Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Ми наступаємо прямо навпроти Нової Каховки – це АЕС і це другий міст через Дніпро, який забезпечує все угруповування російських військ, яке знаходиться в районі Кривого Рогу.

Якщо нам вдастся розсікти оцей плацдарм на правому березі Дніпра навпіл, то тоді ми можемо і Херсон атакувати з двох напрямків: з півночі та вздовж Дніпра і з заходу від Миколаєва. Криворізьке угруповання взагалі може опинитися в оточенні, – сказав він.

А для майбутнього звільнення Херсону, на думку військового експерта, щоб уникнути великих втрат, потрібно отримати вогневу перевагу. Це можна зробити, зокрема, за рахунок надходження західної техніки.

Зараз дивляться

— Битва за Херсон. На мій погляд немає сенсу штурмувати оці три лінії, де вони нарили окопи. Розсікання цього плацдарму нам вже дає змогу зайти з флангу на Херсон, щоб обійти ці лінії оборони. Навряд чи сьогодні РФ зможе так швидко переобладнати і перенести всі ці лінії оборони на північ від Херсону.

Щодо самої лінії оборони, то найголовніше – вогнева перевага. Якщо ми її матимемо за рахунок надходження західної техніки, в першу чергу артилерії плюс бронетехніку, яку нам мають поставити в межах ленд-лізу, тоді можна з меншими втратами продовжувати наступ за рахунок нанесення вогневого ураження противника.

У ГУР Міноборони нещодавно повідомляли, що російська армія наразі займається перегрупуванням своїх військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області.

Наразі переміщення військ йде з території окупованого Криму. До цього угруповання входять також повітряні та морські сили ворога.

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