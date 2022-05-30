Травень, 30 в 17:23

Через війну в Україні тисячі студентів залишилися без можливості навчатися у своїй країні. Водночас іноземні виші, зокрема польські, пропонують українцям продовжити навчання за кордоном.

Навчання у Польщі дає безліч переваг та користі для студентів. Так, можна отримати диплом європейського зразка, і перед людиною відкриються кар’єрні перспективи на теренах Євросоюзу, бо такий диплом – це автоматичний дозвіл на працевлаштування в Європі.

Також у польських університетах гідна якість освіти. Теорія становить лише третину навчального процесу, решта – практика, що є значно ефективнішим методом опанування твоєї майбутньої професії.

Зараз дивляться

Українцям буде легше зрозуміти польську культуру, адже вони мають схожий менталітет, порівнюючи з іншими європейськими державами.

Польські університети лояльні до іноземних студентів. Університети зацікавлені в тому, щоб іноземці навчались у них, що підтверджується знижками на навчання, можливістю безкоштовного навчання. В результаті – вартість освіти в Польщі подекуди така ж, як і вартість освіти в Україні.

Студенти у Польщі можуть поєднувати навчання з роботою на неповний робочий день (до 40 годин на тиждень), що дозволить тобі менше залежати від батьків у матеріальному плані. Головне правило – години роботи не повинні співпадати з годинами навчання.

Також там можна знайти оплачувані стажування та практики для підвищення професіоналізму та застосування своїх знань на практиці.

Крім того, у Польщі є міжнародні програми для обміну студентів, як-от Erasmus, Erasmus+. Це дасть можливість отримувати стипендію під час участі в цих програмах у розмірі €300-700 на місяць, а також гранти для компенсування вартості твого навчання. ⠀

У польському університеті можна отримати ступінь бакалавра за три роки, а не за чотири, як в Україні (на деяких спеціальностях). Варто також зазначити, що навчання у ВНЗ – це перший крок до отримання польського громадянства.

А якщо студент має Картку поляка або сертифікат про знання польської мови на рівні С1, можна здобувати освіту у Польщі безкоштовно.

Який університет обрати студенту

Система вищої освіти в Польщі реалізується вищими навчальними закладами двох форм власності: державними, які фінансуються державою, та приватними вишами, що фінансуються власним коштом. Що ж спільного у цих вишах?

Всі виші проходять акредитацію державними органами, що гарантує високий рівень освітніх послуг.

Випускники університетів обох форм власності отримують диплом, що визнається у всіх країнах світу.

І приватні, і державні виші співпрацюють з навчальними закладами Європи, США, Канади тощо. Студенти беруть участь у міжнародних програмах обміну, проходять стажування за кордоном.

Викладацький склад і в державних, і у приватних ВНЗ однаково якісний, часто одні й ті ж викладачі поєднують викладання у кількох навчальних закладах.

Чим відрізняються польські державні ВНЗ від приватних?

Державні університети мають давню історію та позитивну репутацію. Приватні ж навчальні заклади з’явилися упродовж останніх 20 років.

Приватні виші більш самостійні щодо розв’язання питань з навчальними програмами, аніж державні заклади. Так, приватні швидше впроваджують новітні методики навчання, оперативніше реагують на зміни потреб ринку праці, вони більше спрямовані на практику, активніше співпрацюють з роботодавцями. Натомість державні виші отримують фінансування для розвитку науково-технічної бази закладу. Тому можливостей у державних університетах для науковців значно більше.

У приватних закладах більший вибір спеціальностей, якщо порівняти з державними. Однак у державних ВНЗ студент може отримувати стипендію.

Умови вступу до державного вишу більш вимогливі та складні. Існує конкурсний відбір, часто проводяться додаткові іспити для абітурієнтів. У приватний ВНЗ, за умови виконання всіх його вимог, вступити значно простіше, результати ЗНО не враховуються.

Вартість навчання в приватних університетах нижча. Перездачі в державних ВНЗ також дорожчі, ніж у приватних.

Безкоштовне навчання в Польщі доступне для українців з Картою поляка, і тільки в державних університетах, де абітурієнти проходять конкурсний відбір на рівних правах із громадянами країни. У приватних вишах – всі навчаються на платній основі.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.

Джерело: МОК