Навчання за кордоном: чи варто українським студентам вступати в університети Польщі
Через війну в Україні тисячі студентів залишилися без можливості навчатися у своїй країні. Водночас іноземні виші, зокрема польські, пропонують українцям продовжити навчання за кордоном.
Навчання у Польщі дає безліч переваг та користі для студентів. Так, можна отримати диплом європейського зразка, і перед людиною відкриються кар’єрні перспективи на теренах Євросоюзу, бо такий диплом – це автоматичний дозвіл на працевлаштування в Європі.
Також у польських університетах гідна якість освіти. Теорія становить лише третину навчального процесу, решта – практика, що є значно ефективнішим методом опанування твоєї майбутньої професії.
Українцям буде легше зрозуміти польську культуру, адже вони мають схожий менталітет, порівнюючи з іншими європейськими державами.
Польські університети лояльні до іноземних студентів. Університети зацікавлені в тому, щоб іноземці навчались у них, що підтверджується знижками на навчання, можливістю безкоштовного навчання. В результаті – вартість освіти в Польщі подекуди така ж, як і вартість освіти в Україні.
Студенти у Польщі можуть поєднувати навчання з роботою на неповний робочий день (до 40 годин на тиждень), що дозволить тобі менше залежати від батьків у матеріальному плані. Головне правило – години роботи не повинні співпадати з годинами навчання.
Також там можна знайти оплачувані стажування та практики для підвищення професіоналізму та застосування своїх знань на практиці.
Крім того, у Польщі є міжнародні програми для обміну студентів, як-от Erasmus, Erasmus+. Це дасть можливість отримувати стипендію під час участі в цих програмах у розмірі €300-700 на місяць, а також гранти для компенсування вартості твого навчання. ⠀
У польському університеті можна отримати ступінь бакалавра за три роки, а не за чотири, як в Україні (на деяких спеціальностях). Варто також зазначити, що навчання у ВНЗ – це перший крок до отримання польського громадянства.
А якщо студент має Картку поляка або сертифікат про знання польської мови на рівні С1, можна здобувати освіту у Польщі безкоштовно.
Який університет обрати студенту
Система вищої освіти в Польщі реалізується вищими навчальними закладами двох форм власності: державними, які фінансуються державою, та приватними вишами, що фінансуються власним коштом. Що ж спільного у цих вишах?
- Всі виші проходять акредитацію державними органами, що гарантує високий рівень освітніх послуг.
- Випускники університетів обох форм власності отримують диплом, що визнається у всіх країнах світу.
- І приватні, і державні виші співпрацюють з навчальними закладами Європи, США, Канади тощо. Студенти беруть участь у міжнародних програмах обміну, проходять стажування за кордоном.
- Викладацький склад і в державних, і у приватних ВНЗ однаково якісний, часто одні й ті ж викладачі поєднують викладання у кількох навчальних закладах.
Чим відрізняються польські державні ВНЗ від приватних?
Державні університети мають давню історію та позитивну репутацію. Приватні ж навчальні заклади з’явилися упродовж останніх 20 років.
Приватні виші більш самостійні щодо розв’язання питань з навчальними програмами, аніж державні заклади. Так, приватні швидше впроваджують новітні методики навчання, оперативніше реагують на зміни потреб ринку праці, вони більше спрямовані на практику, активніше співпрацюють з роботодавцями. Натомість державні виші отримують фінансування для розвитку науково-технічної бази закладу. Тому можливостей у державних університетах для науковців значно більше.
У приватних закладах більший вибір спеціальностей, якщо порівняти з державними. Однак у державних ВНЗ студент може отримувати стипендію.
Умови вступу до державного вишу більш вимогливі та складні. Існує конкурсний відбір, часто проводяться додаткові іспити для абітурієнтів. У приватний ВНЗ, за умови виконання всіх його вимог, вступити значно простіше, результати ЗНО не враховуються.
Вартість навчання в приватних університетах нижча. Перездачі в державних ВНЗ також дорожчі, ніж у приватних.
Безкоштовне навчання в Польщі доступне для українців з Картою поляка, і тільки в державних університетах, де абітурієнти проходять конкурсний відбір на рівних правах із громадянами країни. У приватних вишах – всі навчаються на платній основі.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.
Джерело: МОК