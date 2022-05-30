Травень, 30 в 14:20

Родичі захисників Маріуполя закликали до дотримання прав Женевської конвенції щодо полонених українських воїнів, яких евакуювали з Азовсталі.

Вони також звернулися до світової спільноти щодо повернення додому тіл загиблих українських героїв, а також врегулювання питання щодо військовослужбовців, які зараз безвісти відсутні.

— Я не знаю, де мій брат знаходиться сьогодні. Він був евакуйований. В якому він стані зараз – я не можу сказати. На зв’язок він не виходив, але я хочу звернутися до всіх медіа, щоб ви не мовчали. Вся ця евакуація – це не повернення додому, хлопці не вдома. Де вони, що вони, в яких умовах – ми не знаємо. Ми дуже сподіваємося, що російська сторона буде поводитися з ними згідно із Женевською конвенцією, згідно із нормами міжнародного права, так, як із російськими полоненими поводиться Україна, – сказала сестра начальника штабу полку Азов, першого заступника полку Азов Богдана Кротевича з позивним Тавр, Сандра.

Дружина бійця полку Азов Наталка Зарицька зазначила, що востаннє її чоловік вийшов на зв’язок 17 травня. Наразі невідомо, що з ним та де він. А також чи живий він і чи не закатований.

Зараз дивляться

— 17 травня чоловік написав страшне повідомлення, що із 32 побратимів зводу, з якими він служив раніше – 24 загинули. 17 із 24 загинули за раз. За один авіаналіт була скинута фосфорна бомба і загинули 80 наших захисників. Вони обвуглилися і залишилися лише кістки. 8 осіб, які вціліли, 7 мали поранення різного ступеня тяжкості. В таких умовах тривали 82 дні героїчної оборони Азовсталі. Наші хлопці героїчно до кінця виконували свій наказ. Наступним став наказ скласти зброю та зберегти свої життя. Але дива не сталося (про екстракцію, – Ред.). Ми шоковані, але ми не можемо бездіяти, – сказала вона.

Зарицька також оголосила про створення Ради дружин, матерів і захисників України Жінки зі сталі. За її словами, ця рада буде медіатором між рідними та владою. Вона анонсувала запуск Telegram-каналу Жінки зі сталі.

24 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам заявив, що щодо Маріупольського гарнізону, що був евакуйований з Азовсталі, російська сторона не застосовує тортури.

Секретар РНБО наголосив, що наразі може розкривати такі подробиці, бо питанням звільнення захисників Маріуполя займаються ті, хто взяв на себе такі гарантії.