Сотні волонтерів Оборони Полтави допомагають з ліками військовим та цивільним – Тимошенко

Травень, 30 в 11:10

Волонтери центру громадського руху Оборона Полтави, який був створений з перших днів повномасштабної війни, забезпечують ліками та усім необхідним як військових, так і цивільних у цілодобовому режимі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Тимошенка, волонтерський центр об’єднав мешканців міста та області задля безперебійного забезпечення роботи фронтового тилу.

Зараз дивляться

– Більше сотні волонтерів працюють 24/7. Команда доставляє критично необхідний провіант та ліки військовим та цивільному населенню, в тому числі до окупованих територій. Саме сюди приїжджають тисячі людей в пошуках прихистку, рятуючись від бойових дій, – зазначив він.

У зоні відповідальності центру широкий спектр робіт – від плетіння маскувальних сіток до функціонування логістичного відділу, який допомагає у перевезенні гуманітарних вантажів.

– Вся робота центру поділена за напрямками: пошив спорядження для військових, плетіння маскувальних сіток, відділення тактичної медицини, мережа складів, які акумулюють в собі гуманітарну продуктову допомогу, логістичний відділ, який займається пошуком транспорту для перевезення вантажів та інші, – розповів Тимошенко.

Він також додав, що у волонтерській діяльності по всій країні наразі обʼєднані тисячі людей та бізнесів, що працюють заради однієї мети – перемоги над російськими окупантами.

Як раніше зазначав Кирило Тимошенко, обʼєм отриманої гуманітарної допомоги сягнув позначки у 400 тис. тонн вантажу.