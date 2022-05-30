Венедіктова обговорила з прокурором Ханом стратегію розслідування воєнних злочинів

Травень, 30 в 15:57

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зустрілася з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом і обговорила поточні питання співпраці та нашу подальшу стратегію.

Вона зазначила, що наразі в Україні працює найбільша в історії МКС команда експертів і слідчих, які здійснюють незалежне розслідування.

Вони безпосередньо на місцях вчинення воєнних злочинів збирають докази для початку процесу притягнення до відповідальності на міжнародній арені правосуддя. В планах також створення постійного представництва – field-офісу.

Зараз дивляться

— У нас спільна мета з Офісом прокурора МКС – справедливість, яка може зупинити звірства. Покарання одних воєнних злочинців має стати сигналом для інших, що відповідальність неминуча. Ефективність як національної правоохоронної системи, так і МКС у розслідуванні та переслідуванні російських воєнних злочинів – це реально питання збереження життів українців, – написала Венедіктова у соціальній мережі Facebook.

Раніше повідомлялося, що прокурор Карім Хан направив до України групу із 42 слідчих, судово-медичних експертів допоміжного персоналу для участі у розслідуванні військових злочинів.

Там наголосили, що це наймасштабніше разове розгортання Офісу прокурора МКС на місцях з моменту його створення.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова