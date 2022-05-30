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Факти / Україна / Суспільство

Запорізький месник: строковик НГУ збив три літаки РФ з ПЗРК Ігла

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
строковик Нацгвардії

Солдат строкової служби Національної гвардії України за півтора місяця у Запорізькій області збив вже три ворожі російські літаки, застосовуючи ПЗРК Ігла.

Про досягнення строковика повідомила НГУ на Facebook, зазначивши, що “у Привида Києва є напарник, який безжально нищить ворожі літаки”.

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 Грач був збитий молодиком 29 травня.

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У Нацгвардії кажуть, що влучність військового, якого назвали Запорізьким месником, наганяє страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень.

— Я збив не “вже” три літаки, як кажуть, а лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги, – упевнено зазначає нацгвардієць.

Нагадаємо, 23 травня боєць Нацгвардії вдруге за місяць знищив ворожу авіацію РФ у Запорізькій області. Влучним пострілом він ліквідував бойовий штурмовик окупантів СУ-25 Грач.

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Наприкінці квітня у командуванні Повітряних сил ЗСУ підтвердили, що Привид Києва – це збірний персонаж усіх пілотів, які захищають українське небо. Вони уточнили, що це – бійці 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці.

Фото: НГУ

Джерело: Нацгвардія
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