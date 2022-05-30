Травень, 30 в 18:54

Під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони України російська армія зазнала значних втрат та відійшла з населеного пункту Миколаївка у Херсонській області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, це призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил Російської Федерації.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У Білорусі до 4 червня тривають заходи з перевірки бойової готовності Збройних сил.

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На Сіверському напрямку російська армія здійснює артилерійські обстріли з території РФ на прикордонні райони, а саме населені пункти Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області, Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку російські війська готуються до наступу, вивчають ймовірні шляхи висування, постачання озброєння, військової техніки та матеріальних засобів з території Російської Федерації. Щоб знизити наступальний потенціал українських захисників, ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію.

На Слов’янському напрямку РФ продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька ворог спробував здійснити штурмові дії, проте відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ. На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Російські війська намагались провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, проте намагається посилити угруповання та поповнити втрати, користуючись застарілою та відновленою технікою.