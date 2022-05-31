Травень, 31 в 13:06

На початку березня на Урядовому порталі України розмістили роз’яснення Пенсійного фонду щодо отримання допомоги на поховання під час воєнного стану.

Як триває процедура отримання допомоги на поховання та хто може її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Які документи потрібні

Щоб отримати допомогу необхідно мати такі документи:

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заява про виплату допомоги на поховання;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті (подається якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави).

Документи та місце подачі заявки на отримання допомоги можуть відрізнятися. Усе залежить, до якої категорії осіб належав померлий.

Як отримати виплату: куди звертатися

Під час воєнного стану в Україні допомогу на поховання можуть отримати особи, які організовували процес похорон, враховуючи до якої категорії осіб належав померлий.

Якщо померла застрахована особа, необхідно звернутися до її роботодавця або до найближчого відділення Фонду соціального страхування України незалежно від місця реєстрації.

Які документи необхідні:

свідоцтво про смерть;

заява про виплату допомоги на поховання.

Допомога надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування України, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом України Про загально обов’язкове державне пенсійне страхування.

Якщо помер пенсіонер, необхідно звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України.

У такому випадку необхідно подати такі документи:

документ, що підтверджує особу заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або документ, що підтверджує факт смерті.

Розмір допомоги – двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на час смерті.

Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги – тримісячна пенсія.

Якщо померла особа, яка не досягла пенсійного віку на момент смерті, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості, необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого.

Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування і у різних регіонах він може бути різний.

Якщо померла безробітна особа, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку.

Документи, які потрібно подати у такому випадку:

документ, який підтверджує факт смерті безробітного (довідка про смерть);

документ, який засвідчує особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник має надати свідоцтво про смерть або інший документ.

У такому випадку строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Як отримати допомогу під час воєнного стану

Для отримання допомоги на поховання особи, яка померла на непідконтрольній території або на території, де ведуться бойові дії необхідно підтвердити факт смерті.

Для його встановлення необхідно звернутися до суду за місцем проживання заявника з заявою про встановлення факту смерті особи на відповідній території, в якій зазначити:

факт, який заявник просить встановити та з якою метою;

причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.

До заяви необхідно додати:

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник колективного акту про настання смерті);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану)

Судовий збір за подання таких заяв до суду не справляється відповідно до Закону України Про судовий збір.