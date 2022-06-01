Електропостачання відновлено у 85% деокупованих міст та сіл – Тимошенко

Травень, 31 в 21:25

Від російських загарбників на сьогодні звільнено більше тисячі населених пунктів, у 85% деокупованих міст, селищ та сіл відновлено електропостачання, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, бійці ДСНС, комунальники, будівельники та волонтери змогли оперативно відновити частину втраченої інфраструктури.

– 365 населених пунктів після звільнення вже пройшли процедуру очищення від вибухонебезпечних предметів. На 45% відновлено залізничне сполучення на звільнених територіях, 326 населених пунктів відновили роботу закладів медицини, понад 400 – знову відкрили аптеки, 85% деокупованих міст, селищ та сіл – знову зі світлом, – уточнив Тимошенко.

Зокрема, за його даними, у Київській області уже заживлено усі підстанції в регіоні, і зараз енергетики працюють над підключенням кожного окремого будинку чи квартири.

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Щодо газу, то його постачання уже відновлено в усіх 120 населених пунктах області, проте в Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах бригади Київоблгазу продовжують працювати в посиленому режимі.