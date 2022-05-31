Мандри незваних “туристів”: російський танк двічі поспіль підірвався на протитанкових мінах
Бойова група К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади показала відео знищення російського танка, який двічі поспіль підірвався на протитанкових мінах.
– Продовжуємо показувати мандри незваних “туристів”, які блукають просторами в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка Донецької області, – йдеться у повідомленні.
За даними українських захисників, російська армія прямувала степовою дорогою, де встановлені знаки, що забороняють рух транспортним засобам.
– Їхали “туристи” на важкій машині по степовій дорозі, де хлопці з розвідувальної групи К-2 за допомогою ще одних славетних робітників встановили знаки, які забороняють рух транспортним засобам. Та за кермом був водій-невдаха, який аж двічі наїхав на встановлений “поребрик”. Який, до речі, теж був встановлений вказаними робітниками, – зазначили українські бійці.