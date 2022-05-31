Мандри незваних “туристів”: російський танк двічі поспіль підірвався на протитанкових мінах

Бойова група К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади показала відео знищення російського танка, який двічі поспіль підірвався на протитанкових мінах.

За даними українських захисників, російська армія прямувала степовою дорогою, де встановлені знаки, що забороняють рух транспортним засобам.

– Їхали “туристи” на важкій машині по степовій дорозі, де хлопці з розвідувальної групи К-2 за допомогою ще одних славетних робітників встановили знаки, які забороняють рух транспортним засобам. Та за кермом був водій-невдаха, який аж двічі наїхав на встановлений “поребрик”. Який, до речі, теж був встановлений вказаними робітниками, – зазначили українські бійці.