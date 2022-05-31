МОН має план для повернення дітей до шкіл: Зеленська про відновлення освіти після перемоги

Травень, 31 в 13:38

Російські війська вже знищили на території України 1,6 тис. шкіл. В інтерв’ю ведучим інформаційного телемарафону Єдині новини перша леді України Олена Зеленська розповіла, як відновлюватиметься сфера освіти після нашої перемоги.

– Авжеж, як мама я про це розмірковую. Я поставила цільові питання саме тим людям, які цим займаються у Міністерстві освіти. У них є план з 11 пунктів про повернення дітей до школи. Я працюю над питанням відновлення шкільного фонду. Повертаючись до моїх зустрічей і розмов з першими леді, я запросила декількох з них взяти участь у будівництві нових або відновленні зруйнованих шкіл. Наприклад, щоб це була франко-українська школа, вони нею опікуватимуться після війни. Це був би гарний знак нашої дружби.

На думку першої леді, потрібно викладати дітям українську мову, літературу та історію, особливо тим, які зараз тимчасово перебувають за кордоном.

Зараз дивляться

– Зараз Unicef, до речі, з яким ми багато працюємо, запропонували взяти участь у проєкті Back to school (з англійської перекладається назад до школи, – Ред.). Там не лише про фізичне відновлення шкіл, також вони беруться за відбудову декількох з них. Я знаю, що вони цікавляться однією школою та вже розробляють проєкт. Адаптація дітей для повернення до школи та психологічні практики. Я думаю, що зараз ми можемо також підтримати нормальне повернення наших дітей до школи тим, щоб не давати їм забувати українську мову, літературу та історію. Під час спілкування з закордонними партнерами я прошу їх включати у свої освітні програми. Багато дітей інтегровано у школи у Польщі, Франції, Німеччини, щоб діти все ж таки отримували уроки.

Зеленська зазначила, що запропонувала посадовцям з Німеччини, щоб українські вчителі, які там тимчасово мешкають, навчали наших дітей.