Травень, 31 в 19:51

Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт, який передбачає скасування на час війни норм про тривалість навчального року в школах та кількість учнів у класі.

За проєкт закону № 7325 в першому читанні проголосували 322 народні депутати.

Метою документа є зупинення на час дії в Україні воєнного стану окремих норм закону Про повну загальну середню освіту.

Зараз дивляться

У цей закон пропонується внести такі зміни:

• До скасування в Україні воєнного стану не застосовувати норму щодо тривалості освітнього процесу в школах протягом не менше ніж 175 навчальних днів.

• Зупинити дію положення про кількість учнів у класі державного, комунального закладу освіти. Зараз у законі прописано, що кількість учнів у класі не може становити менше 5 та більше 24 (для початкової освіти), а також не більше 30 учнів (якщо йдеться про отримання базової чи профільної середньої освіти).

Крім того, законопроєкт пропонує надати можливість засновнику державного чи комунального закладу загальної середньої освіти продовжувати без конкурсу дію трудового договору/контракту з керівником школи (до припинення воєнного стану, але не більше ніж на 6 місяців із дня його скасування).

Законопроєкт також передбачає продовження терміну повноважень тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Останній дзвоник-2022 через повномасштабну війну в Україні відбувається не так, як завжди: його проводять онлайн.

Водночас всі українські діти, незалежно від місця перебування, обов’язково отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.

А новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня в очному режимі лише в тих школах, де є бомбосховища.