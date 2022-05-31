Тримаємось, як шафка у Бородянці: Зеленська про те, що відчуває після звірств армії РФ
Російська армія продовжує вчиняти звірства проти мирних жителів України, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Від рук окупантів постраждали різні міста – Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші. В інтерв’ю ведучим інформаційного телемарафону Єдині новини перша леді України Олена Зеленська розповіла, як її родина переживає ці події.
– Ми так само з цим живемо, як інші люди. Авжеж, ми всі шоковані. Пам’ятаєте його обличчя (президента України. – Ред.), коли він виїхав тоді до Бучі та Ірпеня? Я відчуваю лише злість. У мене немає жодних сентиментів до тих людей, які це зробили. Чесно кажучи, я навіть не хочу уявляти, якби це сталося з моєю родиною та моїми дітьми. Я відкидаю ці думки, щоб не було зовсім погано. Але водночас дуже важко не згадувати наших людей, які дістали такі важкі поранення, хтось загинув, когось вбили.
Сама ж Олена Зеленська зазначила, що намагається не падати духом та підтримувати людей, яким необхідна допомога.
– Я намагаюсь просто витримати весь цей період. Наша родина роз‘єднана, ми бачимось з Володимиром періодично в офісі. Діти розуміють, що цей період колись завершиться, але є постійні запитання: ну, коли вже? Вони постійно у нашій родині існують. Мені подобається приклад: коли запитують, як ви тримаєтесь, відповідати: як шафка з Бородянки. Тримаємось, намагаємося не падати духом.
Перша леді розповіла, як пояснила дітям про початок повномасштабної війни. За словами Зеленської, вона намагалася відверто говорити з родиною про те, що відбувається в Україні.
– Я намагалась говорити з дітьми відверто, і зараз продовжую це робити. Зі старшою донькою – це легко, це вже доросла людина, все читає, все бачить. Та знає, які перемоги ми маємо здобути, щоб війна завершилась. З сином по-іншому, він підростаючий політолог, він все знає, дає військові поради, що нам потрібно закупити, зокрема, батькові. Він говорить, які ще танки, літаки, гелікоптери потрібно закупити, чого нам не вистачає, які країни нам погано допомагають, а які добре. З ним можна про це говорити місяцями. Ми не заохочуємо його до цих розмов, але і не зупиняємо, тому що йому потрібно висловитися. Вони розуміють, що поки що триває війна, поки ми не перемогли на полі бою.