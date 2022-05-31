Тримаємось, як шафка у Бородянці: Зеленська про те, що відчуває після звірств армії РФ

Травень, 31 в 11:56

Російська армія продовжує вчиняти звірства проти мирних жителів України, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Від рук окупантів постраждали різні міста – Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші. В інтерв’ю ведучим інформаційного телемарафону Єдині новини перша леді України Олена Зеленська розповіла, як її родина переживає ці події.

– Ми так само з цим живемо, як інші люди. Авжеж, ми всі шоковані. Пам’ятаєте його обличчя (президента України. – Ред.), коли він виїхав тоді до Бучі та Ірпеня? Я відчуваю лише злість. У мене немає жодних сентиментів до тих людей, які це зробили. Чесно кажучи, я навіть не хочу уявляти, якби це сталося з моєю родиною та моїми дітьми. Я відкидаю ці думки, щоб не було зовсім погано. Але водночас дуже важко не згадувати наших людей, які дістали такі важкі поранення, хтось загинув, когось вбили.

Сама ж Олена Зеленська зазначила, що намагається не падати духом та підтримувати людей, яким необхідна допомога.

Зараз дивляться

– Я намагаюсь просто витримати весь цей період. Наша родина роз‘єднана, ми бачимось з Володимиром періодично в офісі. Діти розуміють, що цей період колись завершиться, але є постійні запитання: ну, коли вже? Вони постійно у нашій родині існують. Мені подобається приклад: коли запитують, як ви тримаєтесь, відповідати: як шафка з Бородянки. Тримаємось, намагаємося не падати духом.

Перша леді розповіла, як пояснила дітям про початок повномасштабної війни. За словами Зеленської, вона намагалася відверто говорити з родиною про те, що відбувається в Україні.