Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У ЗСУ показали, як знищували ворожу техніку у селі Давидів Брід на Херсонщині

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У ЗСУ показали, як знищували ворожу техніку у селі Давидів Брід на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України показали, як починалася операція зі звільнення селища Давидів Брід у Херсонській області.

Населений пункт Давидів Брід розташований на березі Інгульця та на дорозі Т2207, що веде до Нової Каховки. Саме тому створення плацдарму на східному березі річки було вкрай важливим для ЗСУ.

Зараз дивляться

На опублікованому відео у мережі зафіксовано процес знищення окупантів за допомогою американських гаубиць М777.

Ситуацію на цій ділянці може значно ускладнити те, що міст через Інгулець, найімовірніше, був знищений. Принаймні з’явилось фото, на якому центральний проліт моста підірвано.

Скріншот: Defense Express

Однак підрив мосту не означає припинення бойових дій на цьому напрямку. Це лише може тимчасово ускладнити логістику.

Згідно з ранковим зведенням 31 травня Генштабу ЗСУ, на Криворізькому, а також на Запорізькому напрямках були найбільші втрати окупантів за минулу добу.

У Херсонській області продовжуються бойові дії та обстріли. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу.

Читайте
З'явилися унікальні кадри прориву українських Мі-8 на Азовсталь

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка