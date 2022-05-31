Травень, 31 в 16:45

Збройні сили України показали, як починалася операція зі звільнення селища Давидів Брід у Херсонській області.

Населений пункт Давидів Брід розташований на березі Інгульця та на дорозі Т2207, що веде до Нової Каховки. Саме тому створення плацдарму на східному березі річки було вкрай важливим для ЗСУ.

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На опублікованому відео у мережі зафіксовано процес знищення окупантів за допомогою американських гаубиць М777.

Ситуацію на цій ділянці може значно ускладнити те, що міст через Інгулець, найімовірніше, був знищений. Принаймні з’явилось фото, на якому центральний проліт моста підірвано.

Однак підрив мосту не означає припинення бойових дій на цьому напрямку. Це лише може тимчасово ускладнити логістику.

Згідно з ранковим зведенням 31 травня Генштабу ЗСУ, на Криворізькому, а також на Запорізькому напрямках були найбільші втрати окупантів за минулу добу.

У Херсонській області продовжуються бойові дії та обстріли. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу.