Україна отримає від США нові партії високоточних ракет з більшою дальністю – Макфол

Травень, 31 в 0:51

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж наші захисники мають зараз.

– Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж українці мають зараз. Але не ракети, які можуть сягати вглиб Росії, – повідомив експосол США у Росії Майкл Макфол.

Росія використала близько 60% високоточної зброї на війні проти України. Тепер у Кремлі змінюють тактику застосування — якщо перші два місяці вторгнення ракетні удари були хаотичними на всій території України, то зараз окупанти обирають конкретну мету та використовують для цього від восьми до 12 ракет різного типу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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За його словами, Росія не зможе швидко відновити свої запаси високоточної зброї, як це було у СРСР. Це пов’язано із санкціями проти країни-агресора та нестачею потужностей.