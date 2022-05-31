Травень, 31 в 16:36

Економіст Олексій Дорошенко вважає, що українці не відчуватимуть дефіциту продуктів першої необхідності.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

На його думку, попри війну в Україні очікують доволі непоганий врожай, хоча, можливо, на 30% менше від рекордних врожаїв попередніх років.

Зараз дивляться

– Зараз той випадок, коли якраз так звані соціальні продукти, які забезпечують нашу життєдіяльність, є в достатній кількості через те, що уряд заздалегідь заборонив вивіз надмірної кількості і взагалі регулював, слідкував за запасами. А по-друге – нас очікує новий врожай, він також буде непоганий, попри той стан, який у нас є, – наголосив Дорошенко.

За словами експерта, і українцям має вистачити, і навіть для експорту.

Дорошенко закликає громадян не запасатися сіллю за захмарними цінами, бо багато компаній вже законтрактували сіль за кордоном за ціною, яка суттєво знизить її вартість у магазинах.

– Можу сказати, що багато компаній вже законтрактували сіль за кордоном за ціною, яка суттєво знизить її вартість у магазинах. “Золота ціна” кам’яної солі в магазинах буде 25, ну максимум 30 гривень. Якщо ми говоримо про морську сіль – до 40 гривень. Тому не робіть запаси і не купуйте це за такою великою вартістю, – додав Олексій Дорошенко.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу зберуться в Брюсселі, щоб обговорити війну в Україні, фінансові потреби України у відбудові та вплив війни на енергоносії, а також світові ціни на харчі.

Фото: Артемсіль