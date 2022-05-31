З Крюківського вагонобудівного заводу виводили гроші на рахунки підприємств РФ

Травень, 31 в 15:34

У Полтавській області правоохоронці викрили схему виведення грошей Крюківського вагонобудівного заводу на рахунки російських підприємств. Громадянин РФ, якому належить 25% акцій, сприяв закупівлі деталей для будівництва вагонів у країни-агресора Росії за завищеною вартістю, маючи аналоги українського виробництва за меншою ціною.

За даними Київської міської прокуратури, під час санкціонованих обшуків на території заводу знайдено та вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність громадянина Росії.

Зараз корпоративні права заводу арештовано. Слідчі розв’язують питання про їхнє передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти службових осіб вагонобудівного заводу за фактом заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.