Закликав допомогти окупаційній владі: депутату Запорізької облради повідомлено про підозру

Травень, 31 в 14:54

У Запорізькій області призначеному російськими найманцями так званому главі військово-цивільної адміністрації Дніпрорудного повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Чоловік співпрацював з ворогом і закликав місцевих жителів допомогати маріонетковій владі.

За даними Офісу генерального прокурора України, у травні громадянин добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та погодився на пропозицію зайняти псевдопосаду глави військово-цивільної адміністрації.

Про своє “нове призначення” підозрюваний повідомив жителів та підприємців міста у відеозверненні, в якому також закликав сприяти діяльності прокремлівських найманців.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження та повідомила про підозру депутату Запорізької обласної ради у колабораційній діяльності (за частиною 5 статті 111-1 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та можливою конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України у Запорізькій області.