З’явилися унікальні кадри прориву українських Мі-8 на Азовсталь

Травень, 31 в 15:35

Центр стратегічних комунікацій оприлюднив унікальні кадри прориву українських вертольотів до заводу Азовсталь у Маріуполі.

Загалом українські пілоти, попри надскладні умови, здійснили сім рейсів, щоб передати бійцям їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси.

Зазначається, що під час одного з рейсів до Азовсталі було доставлено понад 70 бійців, які посилили український гарнізон.

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— До захисників Азовсталі літало 16 вертольотів, завантажених необхідним спорядженням. Кожного разу українські пілоти успішно доставляли боєприпаси, їжу, воду та медикаменти. Всього було сім таких місій. Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійці полку, – розповіли в СтратКомі.

Із семи рейсів п’ять завершилися без жодних втрат. Лише на зворотному шляху під час п’ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.

Українські захисники понад 80 днів тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками меткомбінату Азовсталь, яка тривала кілька днів.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій