Червень, 01 в 17:53

Для нашої держави стане великим святом день, коли всі наші діти зможуть повернутися у безпечну Україну. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

– Поспілкувався з нашими дітьми, які тимчасово перебувають у Польщі, і з учнями Дрогобицького ліцею. Для мене буде великим святом день, коли усі діти матимуть змогу повернутися у безпечну Україну, – наголосив глава держави.

За словами президента, щодня уряд та Збройні сили України роблять все можливе для того, щоб швидше звільнити нашу країну від окупантів.

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– Ми щодня робимо для цього усе можливе. Ви (українські діти, Ред.) — це наше майбутнє, за яке сьогодні борються наші захисники, – переконаний президент Зеленський.

Радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, що понад 4 млн дітей були змушені покинути свої домівки через війну. За її словами, першочергово Україну цікавлять життя та долі цих дітей, яким довелося шукати прихисток у безпечніших місцях.