Не лише деблокада території: Подоляк назвав складові перемоги для України

Червень, 01 в 13:38

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що для України перемога у війні означає не лише звільнення територій, а й початок трансформації політичної системи у Росії.

— Я вважаю, що перемогою для України був би, наприклад, початок внутрішньої трансформації політичної системи Росії. Росія ніколи не стане демократичною країною, це треба розуміти, конструктивно вони виглядають інакше, ніж ми, ніж будь-хто в Європі, – сказав він.

За словами Подоляка, після початку трансформації політичної системи Росія “сконцентрується на своїх внутрішніх війнах, і в України буде 20 років, щоб вибудувати кордони з РФ”.

Радник голову ОП вважає, що за цей період Україна повинна переорієнтуватися на інші країни з точки зору економіки і збільшити армію, щоб Росія більше не повторила вторгнення.

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— Ось для чого я хочу, щоб перемогою для нас була не просто деблокада території, а щоб почалась трансформація політичної системи. А трансформація в Росії почнеться тільки коли вони отримають програш, а не ситуаційну перемогу. Навіть знищений Маріуполь – вони вважають це перемогою, – пояснив Подоляк.

Він зазначив, що РФ постійно змінює “цілі”, з якими вона прийшла в Україну. Однак незалежно від “цілей” Росія знищує в Україні все – інфраструктуру, людей, економіку, транспортні можливості тощо.

Подоляк наголосив, що всі “цілі”, про які говорить Росія, вона використовує на внутрішньому ринку, бо “якось треба людям, які живуть бідно.., замість розмов про те, як вони це будуть долати та підвищувати рівень життя, вони придумали собі концепцію експансії”.