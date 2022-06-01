Транспортна картка у Києві: як користуватись та де купити
Транспортна картка – це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті у Києві.
Як отримати транспортну картку та як нею користуватися – читайте матеріалі Фактів ICTV.
Що таке транспортна картка та де її отримати
Це універсальний Е-квиток для метро й наземного транспорту у Києві. Проїзд оплачується безконтактно.
Єдиний електронний квиток діє в межах Києва. Транспортну картку можна купити на станції підземки та прив’язати до облікового запису киянина.
Це дозволить відстежувати стан балансу й кількість доступних поїздок у режимі онлайн.
Як користуватися
Пасажир підносить картку до терміналу, розташованого в салоні або біля дверей – і пристрій списує гроші за поїздку.
Приймають електронну транспортну картку:
- метро;
- автобуси;
- трамваї;
- тролейбуси;
- електрички;
- фунікулер.
Картка також має різні тарифи, тому можна обрати, який підійде саме вам:
- 1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;
- 10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;
- 20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;
- 30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;
- 40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;
- 50 і більше поїздок; діє тариф 6,50 грн/поїздка.
Також можна придбати проїзний на місяць.
Транспортна карта значно економить час, адже не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.
Як поповнити картку
Від вас потрібні тільки доступ до інтернету та банківська картка або цифровий гаманець з достатньою сумою на рахунку.
Оплата відбувається за кілька хвилин. У авторизованих власників картки Київ Цифровий поповнення забирає ще менше часу. Вони можуть створити шаблон або регулярний платіж для миттєвого розрахунку.
Поповнити транспорту картку можливо й без реєстрації. Але в такому разі вам будуть доступні не всі способи оплати:
- Натисніть на кнопку вхід/реєстрації у верхньому правому кутку сторінки.
- Вкажіть номер мобільного телефону й пароль.
- Введіть номер транспортної картки та кількість поїздок (сума розраховується автоматично). Потім слід перевірити дані, якщо все правильно, підтвердити введення.
- Виберіть спосіб, яким ви хочете поповнити картку – пластикова картка Visa/MasterCard; гаманець EasyPay; картка з Masterpass.
- Увійдіть в гаманець або введіть реквізити платіжної картки: номер, дату, зазначену на лицьовій стороні, та код CVV. Сервіс розрахує розмір комісії та виведе на екран окремим рядком.
- Натисніть кнопку Оплатити. Якщо ви розраховуєтеся карткою, що підтримує технологію 3DSecure, банк надішле вам смс з паролем. Введіть цей код, щоб завершити операцію.