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Факти / Україна / Суспільство

Транспортна картка у Києві: як користуватись та де купити

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Проїзд, картка
Фото: КМДА

Транспортна картка – це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті у Києві.

Як отримати транспортну картку та як нею користуватися – читайте матеріалі Фактів ICTV.

Що таке транспортна картка та де її отримати

Це універсальний Е-квиток для метро й наземного транспорту у Києві. Проїзд оплачується безконтактно.

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Єдиний електронний квиток діє в межах Києва. Транспортну картку можна купити на станції підземки та прив’язати до облікового запису киянина.

Це дозволить відстежувати стан балансу й кількість доступних поїздок у режимі онлайн.

Як користуватися

Пасажир підносить картку до терміналу, розташованого в салоні або біля дверей – і пристрій списує гроші за поїздку.

Приймають електронну транспортну картку:

  • метро;
  • автобуси;
  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • електрички;
  • фунікулер.

Картка також має різні тарифи, тому можна обрати, який підійде саме вам:

  • 1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;
  • 10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;
  • 20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;
  • 30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;
  • 40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;
  • 50 і більше поїздок; діє тариф 6,50 грн/поїздка.

Також можна придбати проїзний на місяць.

Транспортна карта значно економить час, адже не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.

Як поповнити картку

Від вас потрібні тільки доступ до інтернету та банківська картка або цифровий гаманець з достатньою сумою на рахунку.

Оплата відбувається за кілька хвилин. У авторизованих власників картки Київ Цифровий поповнення забирає ще менше часу. Вони можуть створити шаблон або регулярний платіж для миттєвого розрахунку.

Поповнити транспорту картку можливо й без реєстрації. Але в такому разі вам будуть доступні не всі способи оплати:

  1. Натисніть на кнопку вхід/реєстрації у верхньому правому кутку сторінки.
  2. Вкажіть номер мобільного телефону й пароль.
  3. Введіть номер транспортної картки та кількість поїздок (сума розраховується автоматично). Потім слід перевірити дані, якщо все правильно, підтвердити введення.
  4. Виберіть спосіб, яким ви хочете поповнити картку – пластикова картка Visa/MasterCard; гаманець EasyPay; картка з Masterpass.
  5. Увійдіть в гаманець або введіть реквізити платіжної картки: номер, дату, зазначену на лицьовій стороні, та код CVV. Сервіс розрахує розмір комісії та виведе на екран окремим рядком.
  6. Натисніть кнопку Оплатити. Якщо ви розраховуєтеся карткою, що підтримує технологію 3DSecure, банк надішле вам смс з паролем. Введіть цей код, щоб завершити операцію.
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