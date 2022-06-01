Червень, 01 в 20:08

Транспортна картка – це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті у Києві.

Як отримати транспортну картку та як нею користуватися – читайте матеріалі Фактів ICTV.

Що таке транспортна картка та де її отримати

Це універсальний Е-квиток для метро й наземного транспорту у Києві. Проїзд оплачується безконтактно.

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Єдиний електронний квиток діє в межах Києва. Транспортну картку можна купити на станції підземки та прив’язати до облікового запису киянина.

Це дозволить відстежувати стан балансу й кількість доступних поїздок у режимі онлайн.

Як користуватися

Пасажир підносить картку до терміналу, розташованого в салоні або біля дверей – і пристрій списує гроші за поїздку.

Приймають електронну транспортну картку:

метро;

автобуси;

трамваї;

тролейбуси;

електрички;

фунікулер.

Картка також має різні тарифи, тому можна обрати, який підійде саме вам:

1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;

10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;

20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;

30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;

40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;

50 і більше поїздок; діє тариф 6,50 грн/поїздка.

Також можна придбати проїзний на місяць.

Транспортна карта значно економить час, адже не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.

Як поповнити картку

Від вас потрібні тільки доступ до інтернету та банківська картка або цифровий гаманець з достатньою сумою на рахунку.

Оплата відбувається за кілька хвилин. У авторизованих власників картки Київ Цифровий поповнення забирає ще менше часу. Вони можуть створити шаблон або регулярний платіж для миттєвого розрахунку.

Поповнити транспорту картку можливо й без реєстрації. Але в такому разі вам будуть доступні не всі способи оплати: