Червень, 01 в 0:04

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев 31 травня повідомив про “початок захоплення” західних областей України Польщею.

За його словами, наші польські сусіди вже почали анексію окремих територій заходу України.

Такі брехливі та водночас кумедні заяви російського високопосадовця не залишились непомітними серед українців у соцмережах.

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Українські Telegram канали, де створюють меми, показали фотографії історичних будівель Львова, на яких можна побачити польською мовою, жартуючи, що поляки вже захопили місто та встановили свої порядки.

У Кремлі заявили, що Польща почала захоплення заходу України. Українці відповіли мемами / 4 фотографии

Юрій Романенко, який є експертом Українського інституту майбутнього, у своєму Facebook пожартував, що готовий зустрічати польську армію у Львові та Луцьку.

– Від ранку у Львові та Луцьку били всі дзвони. Думаю, що таке сталось. А це, виявляється, польська армія зайшла до України. Піду одягну святковий костюм, візьму квіти, Біблію до рук і піду зустрічати союзників. Хоча стоп! Це ж фантазія у голові Патрушева, – написав він.

Інші користувачі соцмереж жартують, що в Кремль завезли занадто велику партію наркотичних речовин, від чого у Миколи Патрушева проявились проблеми з психологічним станом.

Раніше на заяву Патрушева відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, який назвав це “класичними галюцинаціями росЗМІ”.

Джерела: Перша приватна мемарня, Yuriy Romanenko