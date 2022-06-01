У Міноборони не виключають рейдові та диверсійні дії з боку підрозділів ЗС РФ

Червень, 01 в 16:01

Основною метою окупантів залишається вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримським півостровом та блокування морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу в середу, 1 червня.

— Ворог продовжує створення другого і третього рубежів оборони на Південнобузькому напрямку. Проводить інженерне обладнання позицій, збільшує вогневі спроможності військ на Слобожанському напрямку, знімає зі зберігання озброєння та вводить резерви з території Росії, – зазначив він.

Мотузяник повідомив, що агресор завдав удару з Су-35 біля Білопілля в Сумській області, що за 8 км від кордону. Зафіксовано вогонь і на Сумщині за 2 км від кордону.

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За його словами, російські війська також здійснили обстріли з артилерії по населеному пункту Середина-Буда Шосткинського району Сумщини. Він розташований на відстані близько 2 км від державного кордону.

Речник Міноборони не виключає посилення інтенсивності обстрілів на цьому напрямку українських позицій, а також об’єктів інфраструктури. Крім того, не виключаються рейдові та диверсійні дії з боку підрозділів ЗС РФ.