Збитки на 300 млн грн: суд заарештував газ, проданий Укрнафтою за заниженою ціною

Червень, 01 в 13:31

Суд заарештував скраплений газ, проданий Публічним акціонерним товариством Укрнафта на неліцензованій біржі за зниженою вартістю. У квітні під час дії воєнного стану найбільша нафтовидобувна компанія України подала заявку на проведення аукціону для його продажу.

За даними Державного бюро розслідувань, під час засідання аукціонного комітету погодили біржу, яка не мала ліцензії на здійснення профдіяльності на організованих товарних ринках. Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений природний газ за майже вдвічі меншою ціною.

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Переможцями визнали двох учасників, які запропонували близько 28 тис. грн за тону. У той же день на іншому аукціоні ті самі компанії заявили про можливість закупити скраплений газ за 55 тис. грн за тону. Інші учасники взагалі не надали пропозицій про вартість.

Фахівці підрахували, що загальна сума збитків підприємства, в якому значна частина належить державі, може становити понад 300 млн грн.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження (Використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки) за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.