Б’ють ракетами по містах і хочуть знищити державність: РФ воює в Україні за сирійським сценарієм

Червень, 02 в 21:22

Нині невідомо, коли завершиться війна Росії проти України. Зараз лише видно, що РФ йде за сирійським сценарієм з метою знищення українських міст.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона додала, за 100 днів війни Україна пройшла шлях до націєтворення більший, ніж за останні сотні років.

Зараз дивляться

– Але ми не знаємо дня завершення війни, а отже ми не зможемо завтра з вами закреслити, як у дембельському календарі, ще один день до демобілізації. Тому 99-1, 100-1, 101-й – це просто воєнний календар, – заявила Маляр.

Вона наголосила, що головна мета РФ – це руйнування Української державності. Ворог нині готується до довготривалої війни.

– Росія втрачає не тільки своїх людей, яких вона не шкодує, але й озброєння і військову техніку, тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво, – зазначила Ганна Маляр.

Також вона вказала на те, що нині збільшилася концентрація ракетних ударів саме по сходу і півдню.

– На тлі відсутності вагомих результатів Російської Федерації, фактично вони йдуть за сирійським сценарієм. Вони масовано здійснюють ракетні удари, руйнують наші населені пункти, фактично стираючи їх з лиця землі, – заявила Маляр.

Генштаб про сирійський сценарій РФ в Україні

У Генштабі очікують нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів як по позиціях українських військ, так і по цивільних та логістичних об’єктах на всій території України.

– Найближчим часом пріоритетними завданнями для противника будуть: нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів як по позиціях наших військ, так і по цивільних та логістичних об’єктах на всій території України, продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок нанесення ракетно -авіаційних ударів. Це так званий сирійський досвід, – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, ворог найбільше працюватиме на оточення та знищення групування Об’єднаних сил. Також Росія має намір створити сухопутний коридор з Ростовської області до тимчасово окупованої території АР Крим і далі – до так званої Придністровської Молдавської Республіки.

У такий спосіб, ворог хоче позбавити Україну виходу до моря.

Крім того, серед пріоритетних завдань ворога – порушення маршрутів логістичного забезпечення, знищення баз, складів, арсеналів зберігання озброєння та військової техніки. Ба більше, Росія має намір зривати постачання західного озброєння до України.

Громов наголосив, що РФ досі має стратегічну мету – знищення України як держави.