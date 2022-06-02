Червень, 02 в 11:11

Через ракетні удари, яких російський ворог завдав по залізничній інфраструктурі Львівщини, затримуються 12 поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Наразі рух ушкодженою ділянкою частково вдалося відновити.

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Зокрема, затримуються потяги:

№37 Ужгород – Одеса

№135 Чернівці – Одеса

№26 Одеса – Рахів

№50 Трускавець – Київ

№82 Ужгород – Київ

№46 Харків – Ужгород

№17 Харків – Львів

№56 Рахів – Київ

№77 Ковель – Одеса

№36 Одеса – Перемишль

№716 Перемишль – Київ

№119 Запоріжжя – Львів.

У пресцентрі УЗ наголосили, що у пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області ворожою ракетою завдано удару по Стрийському району, а саме по залізничній інфраструктурі. Постраждали п’ятеро людей.