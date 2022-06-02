Долетіли на одному двигуні: розповідь пілота Мі-8 про спецоперацію на Азовсталі

Червень, 02 в 14:38

Пілот одного з 16 гелікоптерів Мі-8, які брали участь у порятунку захисників Азовсталі в Маріуполі, котрий доставляв допомогу та евакуював поранених, розповів, що у 90% випадків всі розуміли – йдуть на вірну смерть.

– Головна складність полягала в тому, що керувало операцією ГУР. Вона була секретна, часу на саме розуміння та з’ясування всіх нюансів було небагато. Але в цьому її плюс, тому що всю операцію було сплановано ГУРом, і вони давали за маленький проміжок часу багато інформації, розвідданних, – пояснив льотчик.

За його словами, кожен такий виліт планувався індивідуально, тому у когось на підготовку була доба, у когось – тиждень, а у когось – й лічені години.

Пілот також наголосив, що весь маршрут був під прицілом ворожих систем ППО, тому долетіти до пункту призначення було не те що складно – майже неможливо, але практика показала протилежне.

Зараз дивляться

– Головне для нас було знати всі природні та штучні перешкоди. Розкажу взагалі про сам політ. Коли було поставлене завдання, всі розуміли, який це ризик. Проте ми також розуміли, що там коїться: у людей не було навіть ліків, щоб надати якусь елементарну допомогу, не було боєприпасів. Саме тому всі йшли на цей ризик, розуміючи, задля кого вони це роблять, – пояснив він.

Льотчик зізнався, що найбільше хвилювання відчував, коли йшов до вертольота перед запуском:

– Проте, у той момент, коли ми вже опинялися у Маріуполі, йшла висадка людей та вантажу, було вже відчуття ейфорії. Нам здавалося, якщо вже ми прийшли сюди і зараз знаходимося в зоні ураження трьох зенітно-ракетних комплексів, ми вже перемогли, ми просто королі світу.

Але зворотній маршрут був не таким вдалим, і за 3 хвилини після зльоту у його вертоліт влучила ракета ПЗРК – відмовив один двигун.

– На жаль, іншому вертольоту, який був позаду, не пощастило – він впав, весь екіпаж загинув. Після влучення ракети був просто викид адреналіну. Ми просто робили те, що мали робити. У нас був варіант сісти на іншому майданчику, бо мали лише один двигун. Але на борту 20 поранених, і якби ми сіли десь у полі, потрібен був інший вертоліт для їх евакуації. А це вже незапланована операція, тому летіли до місця призначеня на одному двигуні, – підсумував український льотчик.

Раніше повідомлялося, що із семи рейсів до Азовсталі п’ять завершилися без жодних втрат. Лише на зворотному шляху під час п’ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.